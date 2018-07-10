Все стадионы, строящиеся к ЧМ-2022, будут сданы в эксплуатацию в 2021 году

Глава оргкомитета "Катар 2022" Хасан аль-Тавади уверен, что все стадионы, которые строятся к чемпионату мира 2022 года, будут сданы в эксплуатацию в 2021 году. Он отметил, что работы ведутся с небольшим опережением графика.

– Строительство стадионов, заявленных к чемпионату мира 2022 года, идет согласно графику и даже с небольшим опережением, – цитирует ТАСС аль-Тавади. – В прошлом году мы открыли стадион "Халифа", который уже активно используется для проведения различных соревнований. В декабре будут введены в эксплуатацию стадионы "Аль-Вакра" и "Аль-Бэйт", на которых будут проходить игры национального чемпионата, а также матч за Суперкубок Катара. На сегодняшний день могу заверить, что все стадионы, строящиеся к мировому первенству, будут сданы в 2021 году.

Матчи чемпионата мира пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.