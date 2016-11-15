19:22 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2022

Власти Катара позволят международным организациям проверить состояние дел с правами рабочих

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Власти Катара разрешили иностранным наблюдателям провести инспекцию объектов, которые возводятся к ЧМ-2022. Как сообщает AFP, такое решение принято под давлением международных организаций, которые утверждают, что в Катаре нарушаются права рабочих. В том числе катарские власти обвиняются в сокрытии количества смертей среди работников.

По данным источника, уже есть договоренность с рядом международных профсоюзных и правозащитных организаций, чьи представители должны посетить стройку в Катаре и места размещения рабочих.

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Материалы REN-TV

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