Власти Катара позволят международным организациям проверить состояние дел с правами рабочих

Власти Катара разрешили иностранным наблюдателям провести инспекцию объектов, которые возводятся к ЧМ-2022. Как сообщает AFP, такое решение принято под давлением международных организаций, которые утверждают, что в Катаре нарушаются права рабочих. В том числе катарские власти обвиняются в сокрытии количества смертей среди работников.

По данным источника, уже есть договоренность с рядом международных профсоюзных и правозащитных организаций, чьи представители должны посетить стройку в Катаре и места размещения рабочих.