Власти Катара не будут продавать пиво на улицах и стадионах на ЧМ-2022

Генеральный секретарь Оргкомитета чемпионата мира 2022 года Хассан Аль-Тавади заявил, что во время турнира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, не будет проблем с алкоголем. Он призвал болельщиков, которые посетят страну, ознакомиться с местной культурой.

- Пиво не будет продаваться на улицах и на стадионах, хоть это и принято в Европе, - цитирует As Аль-Тавади. - Его будут в продавать в некоторых фан-зонах. Отмечу, только в некоторых.

В Катаре во время чемпионата мира не возникнет проблем с алкоголем. Мы думаем, что этот вопрос не должен становиться основным на турнире. Приглашаю всех познакомиться с богатой культурой Катара и арабского мира. Это - отличный шанс для поклонников футбола.