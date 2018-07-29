В Катаре отрицают обвинения в дискредитации конкурентов при борьбе за ЧМ-2022

Оргкомитет "Катар-2022" отреагировал на публикацию Sunday Times, в которой заявлялось, что страна применяла секретные операции по дискредитации своих конкурентов в борьбе за право принять чемпионат мира-2022. По информации британского издания, страна боролась с другими претендентами методами черного пиара, привлекая к работе экс-сотрудников ЦРУ.

"Мы отрицаем все обвинения, приведенные газетой Sunday Times, – говорится в заявлении оргкомитета "Катар-2022". – Нас тщательно проверили, мы отслеживаем всю информацию, которая касается нашей заявки, включая касающейся нашей заявки, в том числе официальное расследование экс– главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии.

Мы придерживались правил заявочной кампании во время борьбы за чемпионат мира-2022".

Напомним, Катар получил право принять чемпионат мира 2 декабря 2010 года. На проведение турнира также претендовали Австралия, Корея, США и Япония.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.