В ФИФА отреагировали на обвинения в нарушениях при выборах страны-хозяйки ЧМ-2022

Пресс-служба ФИФА распространила заявление относительно обвинений Катара в нарушениях при выборной кампании страны-хозяки ЧМ-2022, сообщает "Р-Спорт". Ранее британская Times опубликовала статью, в которой говорилось, что катарцы использовали агентов ЦРУ для дискредитации своих соперников.

"Что касается тендера на проведение чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах, то, как вам известно, тщательное расследование было проведено (экс-главой следственной палаты комитета по этике) Майклом Гарсией, и его выводы содержатся в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

"В целом, жалобы по поводу возможных нарушений кодекса по этике ФИФА могут подаваться через конфиденциальный механизм передачи сообщений ФИФА", - говорится в сообщении.