В британском парламенте хотят расследовать получение Катаром ЧМ-2022

Председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту Дэмиан Коллинз отреагировал на на публикацию Sunday Times, в которой заявлялось, что Катар применял секретные операции по дискредитации конкурентов в борьбе за право принять чемпионат мира-2022. По информации британского издания, страна боролась с другими претендентами методами черного пиара, привлекая к работе экс-сотрудников ЦРУ.

– В этой ситуации необходимо независимое расследование, – цитирует BBC Коллинза. – ФИФА стоит заявить о том, что это произойдет. Если Катар нарушил правила (выбора страны-хозяйки чемпионата мира. – Прим. "СЭ"), на страну следует наложить определенные санкции.

Накануне, 29 июля, оргкомитет "Катар-2022" отверг обвинения в дискредитации конкурентов при борьбе за право провести мировое первенство.

Напомним, Катар получил право принять чемпионат мира 2 декабря 2010 года. На проведение турнира также претендовали Австралия, Корея, США и Япония.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.