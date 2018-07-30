В Англии предложили провести ЧМ-2022 вместо Катара

Бывший глава Футбольной ассоциации Англии Дэвид Трисман отметил, что Катар не должен принимать ЧМ-2022, если будет доказано, что страна нарушила регламент ФИФА при выборах страны-хозяйки турнира. Такж он заявил, что Англия готова принять чемпионат.

- Если будет доказано, что Катар нарушил регламент ФИФА, то там нельзя проводить ЧМ, - приводит Evening Standart слова Трисмана. - В таком случае будет неправильным, если вопрос Англии не будет рассмотрен.

Ранее британская Times сообщила, что Катар пользовался услугами агентов ЦРУ и пиар-компаний, чтобы дискредитировать своих конкурентов. На выборах катарцы опередили США, Австралию, Японию и Корею.