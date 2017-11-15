Свидетель: экс-чиновник ФИФА требовал 80 миллионов долларов за голос за Катар на выборах хозяина ЧМ-2022

Бывший вице-президент ФИФА и экс-глава Федерации футбола Аргентины Хулио Грондона требовал 80 миллионов долларов за голос в пользу Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022, сообщает AP со ссылкой на показания свидетеля.

В суде США бывший исполнительный директор по маркетингу Аргентинской федерации футбола Алехандр Бурзако рассказал, что Грондона якобы жаловался, что ему должны несколько миллионов за голосование при выборе хозяина чемпионата мира. По словам Бурзако, Грондона беседовал с представителями Катарской федерации футбола в 2011 году, "оскорблял их и возмущался".

- Грондона сказал им: "Либо вы мне платите 80 миллионов долларов, либо вы выдаете мне письмо с печатями и подписями руководства, что никогда не будете больше мне давать взяток.

Ранее в СМИ появилась информация, что Грондона получил не меньше 1 миллиона долларов.

Выборы страны хозяйки ЧМ-2022 состоялись в декабре 2010 года. Катар победил в четвертом туре США (14 голосов против 8). Чемпионат мира в 2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря - впервые не в летний, а зимний период.