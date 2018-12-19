23:16 | Футбол — Чемпионат мира — ЧМ-2022

Стадионы ЧМ-2022 позволят собирать воду для полива

Обсудить
0

Один из разработчиков стадионов ЧМ-2022 в Катаре Сауд Абдель Гани сообщил, что построенные стадионы будут оснащены системой, которая позволит собирать дождевую воду для полива.

- Конструкция стадионов позволит собирать дождевые капли и использовать эту воду для ирригации и развития ландшафтного дизайна, это сделает спортивные сооружения более экологичными, - приводит "РИА Новости" слова Гани.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: : Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале. Для проведения матчей будут использованы 12 стадионов.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20181219/1548291462.html

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...
Загрузка...