Стадионы ЧМ-2022 позволят собирать воду для полива

Один из разработчиков стадионов ЧМ-2022 в Катаре Сауд Абдель Гани сообщил, что построенные стадионы будут оснащены системой, которая позволит собирать дождевую воду для полива.

- Конструкция стадионов позволит собирать дождевые капли и использовать эту воду для ирригации и развития ландшафтного дизайна, это сделает спортивные сооружения более экологичными, - приводит "РИА Новости" слова Гани.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: : Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале. Для проведения матчей будут использованы 12 стадионов.