СМИ: Катар нанял экс-агентов ЦРУ, чтобы получить ЧМ-2022

Журналист Нил Хендерсон в своем Твиттере анонсировал статью Sunday Times о том, как Катар завоевал право провести ЧМ-2022. Издание обвиняет организаторов турнира в грязных приемах.

Сообщается, что Катар боролся со своими соперниками за проведение чемпионата мира методами черного пиара. Как уточняет Sky Sports, ссылаясь на текст статьи, представители Катара наняли для этой цели экс-агентов ЦРУ и PR-фирмы. В частности, была поставлена задача создать впечатление, что у соперников нет шансов на победу и нет никакой поддержки. Статья будет опубликована в завтрашнем номере газеты.

На проведение чемпионата мира также претендовали США, Корея, Япония и Австралия.