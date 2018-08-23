СМИ: Хиддинк может стать новым тренером сборной Колумбии

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возобновить карьеру, сообщает sport.es. Последним местом работы 71-летнего голландца был "Челси", где он трудился с 2015 по 2016 год.

По информации источника, Хиддинк является кандидатом на пост наставника сборной Колумбии, который станет вакантен уже этой осенью – соглашение Хосе Пекермана с Федерацией колумбийского футбола истекает 31 августа. Ожидается, что тренеру могут предложить контракт сроком на 4 года. Таким образом, он должен подготовить команду к чемпионату мира-2022, который пройдет в Катаре.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что голландец может стать главным тренером молодежной сборной Китая.

Пекерман возглавляет сборную Колумбии с 2012 года. Под его руководством команда на ЧМ-2014 добилась лучшего результата в истории, дойдя до 1/4 финала. На мировом первенстве 2018 года южноамериканцы дошли до 1/8 финала, где проиграли Англии.