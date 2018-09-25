СМИ: ФИФА хочет ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2022

ФИФА может внедрить серии послематчевых пенальти на групповом этапе чемпионата мира-2022, если основное время матчей будет завершаться вничью, утверждает The Sun.

По информации издания, на турнире в Катере число команд будет расширено с 32 до 48, а сборные будут разделены на 16 групп по три в каждой. Таким образом возрастет вероятность случаев, при которых команды в заключительном туре группового этапа будет устраивать ничья для выхода в плей-офф.

В связи с этим ФИФА может внедрить серии пенальти на групповой стадии. По этому правилу сборные, как и прежде, получали бы по одному очку за ничью, а еще один балл был бы разыгран в серии послематчевых пенальти.