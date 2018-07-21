Россия поможет Катару в вопросах строительства и оборудования стадионов ЧМ-2022

Посол России в Катаре Нурмахмад Холов сказал, что власти страны помогут эмирату в части строительства и оборудования стадионов к чемпионату мира-2022.

– На протяжении последнего года у нас были интенсивные контакты между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара с российским футбольным союзом и министерством спорта, – цитирует ТАСС Холова. – Также налажены контакты между МВД России и Катара по организации массовых мероприятий, то есть тем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности массовых мероприятий. Работа идет интенсивно и плотно.

Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.