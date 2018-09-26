Почетный президент РФС против увеличения числа участников ЧМ. И вот почему

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не поддерживает идею о расширении количества участников финальных турниров чемпионатов мира. Вчера британское издание The Sun публиковало информацию, в соответствии с которой число сборных-финалисток ЧМ будет увеличено с 32 до 48 уже через четыре года на соревнованиях в Катаре, а не через восемь лет в США, Мексике и Канаде. Также The Sun сообщило о возможном введении серии пенальти в случае ничейных исходов на групповой стадии.

– У Инфантино не проходит организаторский зуд. Все уже устоялось, есть отработанная система, но вдруг надо что-то менять, – говорит Колосков. – Я согласен с тем, что нужен ВАР, но после матче в группах – возврат к старому. Это все уже было – правило "золотого гола", "серебряного" и так далее. Идея не бесспорна, но право на жизнь имеет. Правда, нужно, чтобы ее утвердили не чиновники, а, к примеру, тренерская конференция – люди, которые реально столкнуться с этим правилом.

– А что думаете о расширении состава участников ЧМ уже в 2022 году?

– Абсолютно неприемлемая вещь. Катар рассчитывает подготовку к турниру на определенное количество команд, при расширении состава участников необходимо увеличить и количество стадионов, и время проведения чемпионата мира – потребуется добавить еще неделю, чтобы совсем не загнать игроков. Против идеи с увеличением состава участников ЧМ я выступал, выступаю и буду выступать – не только в отношении ближайшего турнира, но и всех последующих. (Иван Торопцев)