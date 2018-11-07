План Инфантино на ЧМ-2022: 48 команд, 80 матчей, 28 дней

Президент ФИФА Джанни Инфантино изложил свое видение проведения чемпионата мира с участием 48 команд, информирует The Times. Глава организации отметил, что несмотря на расширение числа участников, турнир должен пройти в течении 28 дней.

- Мы не можем сделать турнир дольше, - сказал Инфантино журналистам в штаб-квартире ФИФА. - Это повлекло бы за собой то обстоятельство, что матчи чемпионата мира шли бы параллельно.

Сообщается, что план на 48 команд уже согласован на 2026 год, но Инфантино стремится представить его к 2022 году. Решение о добавлении 16 команд будет принято в марте, но по словам Инфантино, шансы на это невелеки из-за календаря и необходимости привлечения других стран для проведения некоторых матчей.

Формат турнира с 48 странами-участниками значит то, что общее число игр увеличится до 80. Чтобы чемпионат прошел за 28 дней, требуется проводить в отдельные дни по шесть матчей, а также ряд игр плей-офф придется проводить в одно время.

ФИФА пришлось сократить турнир в Катаре на четыре дня по сравнению с чемпионатом мира в России, потому что он будет проходить в ноябре и декабре. Это делается для того, чтобы избежать жары. Европейские лиги, для которых сезон будет в самом разгаре, настаивают на том, что не могут пойти на компромисс, предоставив ФИФА больше дней из своего ноябрьского графика.

Чемпионат мира по футболу 2026 года в Северной Америке будет включать 48 команд и 34-дневный график. Инфантино хотел бы сразу перейти на более крупный формат, но решение о расширении турнира в 2022 году пока не принято. Однако Инфантино уверен, что увеличение числа участников хорошо для футбола в целом.