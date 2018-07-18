Оргкомитет: консервативность Катара не станет преградой для яркого проведения ЧМ-2022

Директор по связям с общественностью верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года, являющегося организатором турнира, Фатма аль-Найми заверила, что строгие законы и обычаи Катара не станут преградой для яркого проведения чемпионата мира через четыре года, сообщает ТАСС.

"Консервативность и обычаи страны не станут преградой для проведения чемпионата мира и бурного празднования болельщиков из разных стран. Мы подготовили проект по ряду специальных зон, где будут учитываться особенности возможных бурных празднований болельщиков во время и после матчей. Также мы планируем изготовить памятку для болельщиков, в которой будут расписаны основные правила поведения вблизи религиозных мест и исторических районов города. Что касается развлекательных мероприятий, то оргкомитет может заверить, что подготовит программу с учетом особенностей менталитета каждой страны", - сказала аль-Найми.

Представитель оргкомитета ЧМ-2022 отдельно отметила, что сегодня в Катаре существуют специальные зоны помимо отелей, где можно купить алкоголь. "Во время чемпионата мира в России мы провели так называемые тестовые испытания на улицах и в одной из фан-зон и в ближайшее время подведем итоги, однако уже сейчас по предварительным данным можно сказать, что случаи задержания были практически равными нулю", - добавила аль-Найми.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль- Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.