Оргкомитет "Катар 2022" будет использовать опыт России в программе гостеприимства на ЧМ

Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года, глава оргкомитета турнира Хасан аль-Тавади сказал, что его страна учтет опыт России при разработке программы гостеприимства на предстоящем через 4 года мировом первенстве. Матчи ЧМ-2022 пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

– Несмотря на небольшую территорию, Катар будет полностью готов разместить всех гостей, которые приедут к нам в страну на чемпионат мира, – цитирует ТАСС аль-Тавади. – Помимо отелей, гостей турнира ждет масса инноваций в сфере размещения. У побережья Дохи будут располагаться круизные лайнеры, которые на время проведения турнира станут гостиницами, для любителей комфорта будут построены специальные зоны, где будут располагаться виллы, а для самых искушенных болельщиков будут разбиты огромные шатры в традиционном арабском стиле. При этом Катар учтет опыт России в программе гостеприимства и размещения гостей.

Я уже неоднократно говорил, что мы тесно общаемся с оргкомитетом "Россия-2018" и стараемся взять на заметку лучшее, что есть в организационных моментах мирового первенства в России, – продолжил он. – В нашем оргкомитете существует более 10 различных департаментов, и каждый из них тесно сотрудничает с Россией, посещает стадионы, изучает инфраструктуру и особенности городов-организаторов. Уверен, что мы и дальше продолжим тесное сотрудничество и через четыре года проведем прекрасный турнир.

Матчи ЧМ-2022 пройдут в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.