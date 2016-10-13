Оргкомитет ЧМ-2022 гарантирует, что во время турнира в Катаре свободно будет продаваться алкоголь

Помощник генсека оргкомитета "Катар-2022" Насер Аль-Хатер подтвердил, что во время чемпионата мира все гости страны смогут беспрепятственно купить алкоголь. При этом на местную культуру, не приемлющую алкоголь, это не окажет влияния.

– Алкоголь в Катаре не запрещен законом, – цитирует Record Аль-Хатера. – Просто алкоголь не является частью нашей культуры. И из-за чемпионата мира мы не изменим свою точку зрения на этот счет. Но к турниру будут созданы все условия, чтобы гости могли получить все, чего они захотят. Смогут ли они купить у нас пиво? Да, смогут, конечно.