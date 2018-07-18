Оргкомитет: ЧМ-2022 даст Катару шанс представить свою страну в новом свете

Директор по связям с общественностью верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года по футболу (оргкомитет турнира) Фатма аль-Найми подчеркнула: проведение ЧМ-2022 является огромным шансом для Катара показать страну в новом свете.

- Проведение чемпионата мира по футболу 2022 года - это огромный шанс показать нашу страну всему миру в новом свете, - цитирует ТАСС аль-Найми. - Например, сейчас большинство болельщиков очень хотят вновь вернуться в Россию, чемпионат очень важен для восприятия страны, и в России это прошло очень успешно. Нам очень нравится Россия и мы получаем безграничное удовольствие от сотрудничества с оргкомитетом "Россия-2018", но при подготовке нужно понимать, что наши турниры будет сложно сравнивать, ведь мировое футбольное первенство в Катаре будет очень компактным и у наших гостей не будет столько возможностей путешествовать по стране.

Каждый турнир отличается в контексте природы вокруг чемпионата. У нас есть прекрасные парки и зеленые зоны, но я думаю, что отличным опытом для гостей Катара станет природа пустыни. Это будет почти зимнее время, и у нас будут особые мероприятия для болельщиков на пустынной местности, что поможет гостям лучше узнать Катар.



