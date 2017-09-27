Оргкомитет чемпионата мира-2022 отверг заявления о неспособности защитить жизни рабочих

Оргкомитет чемпионата мира-2022 в Катаре на своем официальном сайте выступил с опровержением заявления организации HRW, которая призвала страну срочно принять меры по улучшению условий труда мигрантов, занятых на стройке объектов турнира. По словам представителей оргкомитета, они не снимают с себя ответственность за безопасность рабочих.

– Мы получили конструктивную критику от HRW по ситуации, которую обсуждали с представителями организации в последние несколько недель. Мы опровергаем информацию о том, что оргкомитет снимает с себя ответственность или о том, что мы не смогли защитить жизни рабочих, которые работают в наших проектах.

На сегодняшний день было зафиксировано два смертельных случая, связанных со строительством объектов, и девять случаев, не связанных с ними. Оргкомитет глубоко сожалеет о гибели любого работника, и мы относимся к каждому инциденту с максимальной серьезностью.