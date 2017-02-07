Организаторы ЧМ-2022 тратят еженедельно 500 миллионов долларов на подготовку к турниру

Министр финансов Катара Али Шариф Аль Эмади отметил, что страна тратит беспрецедентные деньги на подготовку к ЧМ-2022. По оценкам катарских властей, в общей сложности будет потрачено 200 миллиардов долларов, как сообщалось ранее.
– Мы еженедельно тратим почти 500 миллионов долларов в неделю по ключевым проектам, – цитирует AFP Аль Эмади. – И так будет продолжаться в течение следующих трех – четырех лет. Только так можно достичь нашей цели – провести ЧМ-2022.
баламошка
AloneStranger Они там что, страну накрывают колпаком и делают кондиционирование/////////////////Несколько самолётов с террористами в 2022 году взорвут Солнце, чтоб на ЧМ в Катаре не пекло сильно.
08:58
AloneStranger
Они там что, страну накрывают колпаком и делают кондиционирование?
23:42 7 февраля
баламошка
Шейхи обезумели)
23:21 7 февраля