Организаторы ЧМ-2022 тратят еженедельно 500 миллионов долларов на подготовку к турниру

Министр финансов Катара Али Шариф Аль Эмади отметил, что страна тратит беспрецедентные деньги на подготовку к ЧМ-2022. По оценкам катарских властей, в общей сложности будет потрачено 200 миллиардов долларов, как сообщалось ранее.

– Мы еженедельно тратим почти 500 миллионов долларов в неделю по ключевым проектам, – цитирует AFP Аль Эмади. – И так будет продолжаться в течение следующих трех – четырех лет. Только так можно достичь нашей цели – провести ЧМ-2022.