22:43 7 февраля | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2022

Организаторы ЧМ-2022 тратят еженедельно 500 миллионов долларов на подготовку к турниру

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Министр финансов Катара Али Шариф Аль Эмади отметил, что страна тратит беспрецедентные деньги на подготовку к ЧМ-2022. По оценкам катарских властей, в общей сложности будет потрачено 200 миллиардов долларов, как сообщалось ранее.

– Мы еженедельно тратим почти 500 миллионов долларов в неделю по ключевым проектам, – цитирует AFP Аль Эмади. – И так будет продолжаться в течение следующих трех – четырех лет. Только так можно достичь нашей цели – провести ЧМ-2022.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

AloneStranger Они там что, страну накрывают колпаком и делают кондиционирование/////////////////Несколько самолётов с террористами в 2022 году взорвут Солнце, чтоб на ЧМ в Катаре не пекло сильно.

08:58

AloneStranger

Они там что, страну накрывают колпаком и делают кондиционирование?

23:42 7 февраля

баламошка

Шейхи обезумели)

23:21 7 февраля

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