На ЧМ-2022 будут работать полицейские из разных стран

Заместитель директора по безопасности Верховного комитета по доставке и наследию Катара Али Мохаммед аль-Али заявил, что во время чемпионата мира 2022 года в стране будут работать сотрудники правоохранительных органов из разных стран. Он выразил уверенность в том, что турнир станет самым безопасным за всю историю.

- Мы ведет работу со многими организациями на национальном, региональном и международном уровнях. Также мы работаем со странами и агентствами, - цитирует АФП аль-Али. - Учитывая угрозу хулиганства, безусловно, появятся полицейские из других стран. Они будут квалифицированными. Катар - единственная страна в мире, которая готовится к чемпионату мира 10 лет. ЧМ-2022 станет самым безопасным в истории.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.