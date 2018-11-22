Матчи ЧМ-2022 могут пройти за пределами Катара

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что некоторые матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре могут пройти в соседних странах. По его словам, это может произойти в том случае, если число участников турнира будет увеличено с 36 до 48 команд.

- В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира в составе 32 команд, - цитирует Инфантино The Guardian. - Было бы гораздо сложнее организовать турнир из 48 команд на восьми стадионах в одной стране.

Поэтому, вероятно, нам придется думать о том, чтобы провести ряд матчей за пределами Катара. Это, безусловно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать.