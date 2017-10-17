Малайзия поможет Катару в подготовке инфраструктуры к ЧМ-2022

Премьер-министр Малайзиии Наджиб Разак по итогам переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани сообщил о готовности помочь стране-организатору чемпионата мира 2022 года в модернизации инфраструктуры и строительстве спортивных объектов. По его словам, сотрудничество между государствами не ограничится спортивной сферой.

- Мы готовы поучаствовать в тендерах на строительство стадионов и других объектов , - цитирует Star Разака. - Также мы собираемся поставлять в Катар халяльные продукты.

Напомним, Катар получил право принять чемпионат мира 2022 года в один день с победой заявки России на получение мирового первенства 2018 года - 2 декабря 2010 года. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 ноября в 7 городах.