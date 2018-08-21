Лопырева готова стать послом ЧМ-2022

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева сказала, что отечественная сторона провела несколько встреч с представителями Катара, который в 2022 году примет мировое первенство. Она отметила, что эмирату нельзя опускать планку, которая была установлена этим летом на турнире в России.

– У нас вместе получилось создать невероятную атмосферу, которую, поверьте, оценили все участники и гости чемпионата мира, – цитирует "Эхо Москвы" Лопыреву. – Теперь Катару никак нельзя опускать планку, которую мы в России подняли очень высоко.

Коллеги из организационного комитета чемпионата мира – 2022 уже начали готовиться к событию – мы встречались несколько раз в Москве, обменивались нашим опытом и видением. Следующий чемпионат мира – это не только про Катар, но и про продвижение футбола в огромном регионе, да и во всем мире в целом; поэтому, если понадобится моя помощь, – я готова!

Матчи ЧМ-2022 пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Игры примут семь городов: Доха, Аль-Вакра, Аль-Хор, Аль-Райан, Умм-Салал, Мадинат-аш-Шамал и Лусаил.