КОНМЕБОЛ предлагает ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предложила ФИФА проводить чемпионат мира по футболу раз в два года, сообщил президент организации Алехандро Домингес. На данный момент мировой чемпионат проводится раз в четыре года.

- Мы всегда будем поддерживать идею, которую мы предложили ФИФА - проводить чемпионат мира раз в два года, а не раз в четыре, - цитирует Домингеса The Independent. - Вместо того, чтобы проводить Лигу наций между турнирами, мы можем играть каждый год. Чемпионат мира - это турнир для всех. Если мы поменяем формат, то многие смогут сыграть на чемпионате мира четыре раза за карьеру, а не два, например. Мы видим такую возможность и предложили ФИФА, чтобы они приняли решение, будет ли это глобальная Лига наций или чемпионат мира каждые два года. С экономической точки зрения я считаю, что ФИФА могла бы заработать деньги, чтобы дать больше денег другим.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность проведения глобальной Лиги наций и клубного чемпионата мира в расширенном формате.