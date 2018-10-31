Колосков раскритиковал идею об увеличении числа команд на ЧМ-2022

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что категорически не поддерживает идею об увеличении количества команд-участниц чемпионата мира-2022.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в организации рассматривают возможность увеличения количества команд-участниц чемпионата мира 2022 года в Катаре до 48.

– Если Инфантино говорит об этом сейчас, значит, наверняка уже просчитал и провел переговоры с Катаром, – цитирует "РИА Новости" Колоскова. – Его торопливость понятна, скоро выборы, и ему нужны голоса, но с точки зрения практики – это абсурд полнейший. Я об этом много раз говорил. И дело не в том, что мы сейчас говорим о Катаре. Представьте, России за четыре года (до начала чемпионата мира) сказать, что увеличится количество участников, количество городов проведения, стадионов. Это ведь сильнейшая нагрузка для организатора.

И это не говоря уже о спортивной составляющей. Какой смысл в командах-статистах? И кроме прочего, речь идет о дополнительной нагрузке на игроков. Звезды играют больше 60 игр. Сейчас мы видим, что французы, хорваты, которые дошли до финала, пока так и не достигли на старте сезона той формы, которой хотелось бы. А здесь они еще больше вымотаются. По совокупности этих факторов могу сказать, что я категорически не поддерживаю эту идею.