Катар призвал страны Персидского залива разрешить гражданам принять участие в чемпионате мира-2022

Генеральный секретарь оргкомитета чемпионата мира-2022 Хассан аль-Тавади призвал страны Персидского залива разрешить гражданам принять участие в мундиале. Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Эти страны обвинили Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

- Мы отделяем политику от спорта, - цитирует Reuters аль-Тавади. - Мы все же надеемся, что бойкотирующие государства подойдут к этому вопросу разумно и разрешат своему народу принять участие в чемпионате мира - событии, которое бывает раз в жизни.