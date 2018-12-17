Катар примет решение о расширении ЧМ-2022 до 48 участников после доклада ФИФА

Оргкомитет чемпионата мира-2022 примет решение об увеличении числа участников турнира до 48 только после доклада ФИФА о технических возможностях. Турнир пройдет в Катаре. Уже известно, что ЧМ-2026 впервые пройдет с участием 48 сборных, однако президент ФИФА Джанни Инфантино хочет расширить турнир уже с 2022 года.

- ФИФА проводит технико-экономическое исследование и сейчас консультируется. У нас нет никакой информации по поводу этого исследования, - цитирует Reuters помощника генерального секретаря оргкомитета чемпионата мира-2022 Насера Аль-Хатера. - Мы должны помнить, что Катар выиграл право на проведение ЧМ из 32 команд. Поэтому ФИФА примет решение об увеличении только если Катар согласится.

Ожидается, что в исследование будут включены аспекты планирования, количество необходимых мест и площадок и число игр в день.