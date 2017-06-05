Катар может быть лишен права проведения Кубка наций

Катар может быть лишен права принять Кубок наций Персидского залива, сообщает саудовский портал "Аджиль". Причиной этому может послужиить разрыв дипломатических отношений с шестью арабскими странами. Ранее ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма.

Кубок должен был пройти с 22 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Ранее турнир должен был пройти в Ираке, но его перенесли из-за финансовых проблем в Кувейт. Позже ФИФА лишила Кувейт членства в организации.