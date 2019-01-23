Карасева не позвали. Арбитры начинают готовиться к ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) начинает подготовку судей к чемпионату мира, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. С 13 по 17 февраля в Дохе состоится семинар для рефери, представляющих Африку, Северную, Центральную Америку и страны Карибского бассейна, а также Южную Америку. С 25 февраля по 1 марта там же соберутся арбитры из Европы, Азии и Океании. Все они разделены на группы – непосредственно судей и их видеоассистентов (ВАР).

Пока ФИФА решила проверить главным образом ближайший резерв. Поэтому, к примеру, в Катар не позвали Сергея Карасева. Тем не менее он входит в расширенный список кандидатов – правда, уже без своих помощников Антона Аверьянова и Тихона Калугина. В его бригаду войдут новые ассистенты.

Европу в Дохе представят следующие арбитры: Бенуа Бастьен (Франция), Славко Винчич (Словения), Даниэль Зиберт (Германия), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария), Иван Кружляк (Словакия), Алексей Кульбаков (Белоруссия), Давиде Масса (Италия), Майкл Оливер (Англия), Андрис Трейманис (Латвия), Хесус Хиль Мансано (Испания), Андреас Экберг (Швеция).

В число ВАР вошли: Пол ван Букел, Сердар Гезюбююк, Данни Маккели (все – Голландия), Хюсейн Гечек (Турция), Марко Гида, Массимилиано Иррати (оба – Италия), Павел Гиль, Павел Рачковски (оба – Польша), Карлос дель Серро Гранде, Хуан Мартинес Мунуэра, Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (все – Испания), Крэйг Посон, Пол Тирни (оба – Англия), Артур Мануэл Рибейру Суареш Диаш (Португалия). (Александр Бобров)