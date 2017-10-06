Источник: Катар рискует лишиться права проведения ЧМ-2022

Катар может лишиться права проведения чемпионата мира 2022 года, утверждает BBC. Это может произойти из-за политического конфликта Катара с соседними странами.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Йемен, ОАЭ, Египет, Бахрейн и Мавритания отправили в ФИФА письмо с просьбой отдать турнир другой стране, обвинив Катар в поддержке международного терроризма.

ЧМ-2022 должен пройти с 21 ноября по 18 декабря в семи городах – Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.