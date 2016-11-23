14:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2022

Главный тренер Катара покинет свой пост, если запретят использовать натурализованных игроков

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Главный тренер сборной Катара Хорхе Фоссати сообщил, что он покинет свой пост, если Федерация футбола страны запретит использовать в национальной команде натурализованных игроков. По словам наставника, на данный момент рассматривается эта возможность.

- Слышал о плане, направленном на исключение из сборной натурализованных игроков в интересах молодых катарцев. Я с этим не согласен. Если федерация пойдет на такой шаг, пусть она подыщет другого тренера, - заявил уругваец изданию Doha Stadium Plus.  

В отборочном матче ЧМ-2018 с Китаем, состоявшемся 15 ноября, в стартовом составе катарцев вышло шесть натурализованных игроков - из Ганы, Кабо-Верде, Алжира, Франции, Бразилии и Уругвая. Еще двое родились в Бахрейне и Кувейте. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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