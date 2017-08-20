Глава оргкомитета "Катар-2022": "Все объекты построим вовремя, несмотря на кризис в Персидском заливе"

Глава оргкомитета "Катар-2022" Хасан Аль-Тавади уверен, что все объекты к чемпионату мира будут построены вовремя. Ситуация осложняется из-за дипломатического кризиса в Персидском заливе – некоторые страны региона разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

– Мы планомерно добиваемся прогресса в строительстве объектов к ЧМ-2022, – цитирует AFP Аль-Тавади. – Все происходит вовремя. Никаких задержек нет. Кризис не слишком сказался на нас. Конечно, определенные неудобства возникли. Мы ориентировались на ближневосточных поставщиков, но теперь переключились на Малайзию и Китай.