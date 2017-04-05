16:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2022

Глава оргкомитета ЧМ-2022 отметил прогресс в соблюдении прав рабочих

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Глава оргкомитета чемпионата мира-2022 Хасан Аль-Тавади отметил, что в борьбе за соблюдение прав рабочих, возводящих стадионы турнира, был достигнут существенный прогресс. Ранее сообщалось, что на стройках трудится большое количество мигрантов без соответствующих документов, работа проходит зачастую в тяжелых условиях.

- Катар достиг большого прогресса в соблюдении прав трудящихся, - цитирует CNN Аль-Тавади. - Принятые законы соблюдаются, мы проделали большую работу, чтобы не осталось людей, которые нарушают их. До сих пор есть те, кто пытаются найти лазейки, но мы видим существенный прогресс.

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