Генсек ФИФА надеется, что скандал с медиаправами не скажется на ЧМ-2022

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура выразила надежду, что уголовное дело в связи с продажей медиаправ не скажется на проведении чемпионата мира-2022. Прокуратура Швейцарии недавно открыла дело в отношении бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке и президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи в связи с распределением прав на трансляцию матчей чемпионатов мира.

- Надеюсь, что расследование не скажется на организации ЧМ-2022, - цитирует AFP Самуру. - Катар получил права на проведение чемпионата мира в 2010 году, за несколько лет до прихода нового руководства. Мы сделаем все, чтобы организовать его в лучшем виде.

Чемпионат мира в Катаре впервые в истории пройдет не летом - с 21 ноября по 18 декабря.