ФИФА в Марракеше обсудит возможность увеличения количества участников ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация на саммите в Марракеше обсудит возможность увеличения количества участников ЧМ-2022 в Катаре с 32-х до 48-ми. Идея была высказана главой организации ранее, но пока не поддержана официально.

- Предстоящая встреча будет посвящена изучению предложений национальных ассоциаций - членов ФИФА об увеличении до 48 числа сборных, принимающих участие в чемпионате мира по футболу, начиная со следующего турнира, - приводит mapnews.ma слова Инфантино.

Саммит в туристическом центре Марокко стартует во вторник. Кроме того, на саммите должна быть представлена совместная заявка Испании, Португалии и Марокко на проведение ЧМ-2030.