ФИФА готова помочь в урегулировании проблемы с Катаром

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что федерация окажет помощь в урегулировании ситуации с Катаром. В июне Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Коморы и Мавритания разорвали дипломатические отношения со страной, обвинив в поддержке международного терроризма. Это поставило под вопрос проведение в Катаре чемпионата мира-2022.

- Катар оказался в кризисе, - цитирует DPA Инфантино. - Но я настроен оптимистично и уверен, что ситуация в регионе разрешится. ФИФА пропагандирует футбол, а не вмешательство в геополитику. Но мы готовы предложить помощь в урегулировани конфликта.