Джанни Инфантино: "В Катаре получится отличный осенний чемпионат"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в "Лужниках", посвященной подведению предварительных итогов чемпионата мира-2018, рассказал о планах проведения следующего турнира в Катаре в 2022 году.

– Решение уже принято: турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря, все лиги об этом проинформированы. Мы уверены, что это будет отличный чемпионат, потому что игроки к началу турнира будут находиться в отличной форме. (Филипп ПАПЕНКОВ)

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля. В матче за третье место сыграют Бельгия и Англия (Санкт-Петербург, 14 июля, 17.00), в финале – Франция и Хорватия (Москва, "Лужники", 15 июля, 18.00).

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