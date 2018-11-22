Джанни Инфантино: "В Катаре будет лучший чемпионат мира"

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что в Катаре в 2022 году пройдет лучший чемпионат мира. Глава организации призвал всех посетить Ближний Восток.

- Уверен, что любой, кто отправится в Катар, получит потрясающий опыт, – цитирует FourFourTwo Инфантино. - Они откроют для себя удивительную страну, в которой есть не только солнце, пляжи и песок, но и футбол и возможность отпраздновать лучшее футбольное событие.

Единственное сообщение, которое я хотел бы отправить всем в мире, кто любит футбол: "Приезжайте в Катар, приезжайте на Ближний Восток, в Персидский залив в 2022 году и насладитесь лучшим чемпионатом мира".