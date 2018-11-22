Джанни Инфантино: "ЧМ-2022 поможет навести мосты на Востоке"

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что в чемпионат мира в Катаре в 2022 году поможет наладить взаимоотношения между странами на Ближнем и Среднем Востоке. Напомним, что в прошлом году вследствие политических событий Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет усилили экономическую блокаду Катара.

- Возможно, именно футбол станет тем средством наведения мостов, - цитирует Инфантино The Guardian. - Подобное мы уже видели с заявкой на ЧМ-2026, когда право проведения получили сразу три страны - США, Мексика и Канада. У них, как я понимаю, тоже не самые лучшие политические взаимоотношения. Однако футбол творит чудеса, как мы знаем.

Очевидно, что взаимоотношения с соседями Катара являются тем фактором, который усложняет ситуацию. С другой стороны, даже когда дипломатические отношения затруднены, футбол способствует диалогу между людьми.