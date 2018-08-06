Блаттер заявил о сговоре при выборе Катара хозяином ЧМ-2022

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер в своей книге "Моя правда" заявил, что члены Исполкома ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022 не прочитали доклад инспекции, которая изучала возможность проведения турнира в странах-кандидатах. Выдержку из книги приводит издание The Times. Отмечается, что инспекция сделала вывод, что Катар не сможет грамотно организовать турнир.

Однако, как утверждает бывший спортивный чиновник, никто не вчитывался в итоги исследования. По его словам, это связано с тем, что все определились с выбором ранее, а Катар выиграл благодаря сговору и политическому давлению на экс-участника Исполкома ФИФА Мишеля Платини.

Напомним, Блаттер руководил организацией с 1998 по 2015 год. Швейцарец покинул пост в июне 2015 года на фоне коррупционного скандала.

Тогда его отстранили от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков руководителю УЕФА Платини. Позднее срок дисквалификации функционера сократили до шести лет.