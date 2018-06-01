Блаттер раскритиковал увеличение количества участников ЧМ до 48

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер негативно воспринял идею об увеличении количества сборных-участниц чемпионата мира до 48. По его словам, данное нововведение может негативно сказаться на качестве игры.

– Подобный формат скорее принесет больше проблем, чем станет их решением, – цитирует Блаттера RT. – Допуск до мундиаля такого большого количества участников может оказать положительное влияние на футбол в Африке, Азии или Северной Америке в связи с тем, что их сборные смогут с лёгкостью попадать на турнир.

Кроме того, в подгруппах с тремя командами лишь один матч будет привлекать внимание зрителей. Мы попытались ввести подобную систему в 1982 году на чемпионате мира в Испании, и это не сработало.