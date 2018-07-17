Англия хочет готовиться к ЧМ-2022 в Катаре

Англия ведет переговоры с Федерацией футбола Катара по поводу участия в товарищеских турнирах перед чемпионатом мира 2022 года, информирует The Times.

Отмечается, что игры на территории Катара, который является хозяином ЧМ-2022, помогут лучше подготовится к мировому первенству и претендовать на победу в нем.

Предположительно, матчи начнут проводиться через два года, однако пока нет ни точных сроков их проведения, ни конкретных соперников.

Напомним, что Англия на прошедшем чемпионате мира в России заняла четвертое место. В матче за бронзу подопечные Гарета Саутгейта проиграли Бельгии со счетом 0:2.