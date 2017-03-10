Зозуля вызван в сборную Украины

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля получил приглашение в сборную Украины на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Хорватии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины. Напомним, что в последний день зимнего трансферного окна украинец был отдан в аренду "Райо Вальекано", но клуб из Вальекаса отменил аренду форварда в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он должен был пропустить.

Однако ФИФА, опираясь на всю неординарность сложившейся истории, разрешило игроку в четвертый раз за один сезон сменить клуб. После этого Зозуля расторг контракт с "Райо Вальекано". Отметим, что ФИФА разрешила украинцу выступать до конца текущего сезона за команду одного из чемпионатов, который еще не начался и проходит по системе "весна – осень". Предполагается, что Зозуля может продолжить карьеру в США или Бразилии.

Кроме того, вызов в сборную на матч с хорватами получили следующие игроки, выступающие в иностранных чемпионатах: Денис Бойко ("Малага", Испания), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция).

Полный состав национальной команды Украины будет объявлено на следующей неделе.