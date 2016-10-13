20:18 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Зидан стал послом гостеприимства Санкт-Петербурга

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Тренер "Реала" Зинедин Зидан стал послом гостеприимства Санкт-Петербурга, сообщает welcome2018.com. Известный в прошлом футболист сборной Франции посетил северную столицу 9 октября. По словам главы комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева, власти города намерены привлечь до десяти послов гостеприимста перед чемпионатом мира-2018.

Мы запускаем программу, по которой будем приглашать известных спортсменов, музыкантов, артистов и так далее, через которых весь мир узнает, что к нам можно приехать, - приводит источник слова Мушкарева.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/72751/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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andyk82

давай Кличко следующим!

22:01

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