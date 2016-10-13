Тренер "Реала" Зинедин Зидан стал послом гостеприимства Санкт-Петербурга, сообщает welcome2018.com. Известный в прошлом футболист сборной Франции посетил северную столицу 9 октября. По словам главы комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева, власти города намерены привлечь до десяти послов гостеприимста перед чемпионатом мира-2018.

- Мы запускаем программу, по которой будем приглашать известных спортсменов, музыкантов, артистов и так далее, через которых весь мир узнает, что к нам можно приехать, - приводит источник слова Мушкарева.