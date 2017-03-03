Жулиану вызван в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая и Парагвая. В число вызванных игроков вошел хавбек "Зенита" Жулиану. Сразу трое футболистов представляют чемпионат Китая.
Полностью заявка бразильцев выглядит следующим образом: вратари - Алиссон ("Рома", Италия), Вевертон ("Атлетику Паранаэнсе"), Эдерсон ("Бенфика", Португалия); защитники - Жил ("Шаньдун Лунэн", Китай), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба - "ПСЖ", Франция), Миранда ("Интер", Италия), Даниэл Алвес ("Ювентус", Италия), Фагнер ("Коринтианс"), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Марселу ("Реал", Испания); полузащитники - Каземиру ("Реал", Испания), Диегу ("Фламенго"), Фернандинью ("Манчестер Сити", Англия), Жулиану ("ЗЕНИТ", Россия), Паулинью ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Филиппе Коутинью ("Ливерпуль", Англия), Ренату Аугусту ("Бейцзин Гоань", Китай), Виллиан ("Челси", Англия); нападающие - Диегу Соуза ("Спорт"), Дуглас Коста ("Бавария", Германия), Роберту Фирмину ("Ливерпуль", Англия), Неймар ("Барселона", Испания).
Сборная Бразилии сыграет с Уругваем 24 марта, а с Парагваем - 29 марта.
Очень плохой мальчик
Средненькие игроки.Времена бразильских суперзвезд прошли,Неймар и тот скис.
18:09
playto
неужели у Бразилии настолько не хватает кадров?
18:03
shpasic
а как же Витиньо и Лиус Адриано?! они почти ничем не хуже Неймара!
17:58
Камбоджа Иванов
Интересно, вызванные "китайские" бразильцы настолько лучше Халка? Что-то сомнения большие...
17:57
Бармалей3000
Халк ?
17:56