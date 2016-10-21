Жулиану вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Перу

Полузащитник "Зенита" Жулиану получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Аргентины и Перу, сообщает официальный сайт Конфедерации футбола страны. Игры состоятся 11 и 16 ноября соответственно. На данный момент на счету Жулиану 11 матчей в составе национальной команды.

Стоит отметить, что в сборную не получил приглашения экс-форвард "Зенита" Халк, выступающий за "Шанхай Шанган".

Полностью заявка бразильцев выглядит следующим образом: вратари - Алиссон ("Рома", Италия), Алекс Муралья ("Фламенго"), Вевертон ("Атлетику Паранаэнсе"); защитники - Жил ("Шаньдун Лунэн", Китай), Маркиньюс, Тиагу Силва (оба - "ПСЖ", Франция), Миранда ("Интер", Италия), Родригу Кайю ("Сан-Паулу"), Даниэл Алвес ("Ювентус", Италия), Фагнер ("Коринтианс"), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Марселу ("Реал", Испания); полузащитники - Каземиру ("Реал", Испания), Фернандинью ("Манчестер Сити", Англия), Жулиану ("ЗЕНИТ", Россия), Лукас Лима ("Сантос"), Паулинью ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Филиппе Коутинью ("Ливерпуль", Англия), Ренату Аугусту ("Пекин Гуоань", Китай), Виллиан ("Челси"); нападающие - Фирмину ("Ливерпуль"), Дуглас Коста ("Бавария", Германия), Габриэл Жезус ("Палмейрас"), Неймар ("Барселона", Испания).