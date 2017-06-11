Жулиану: "Россия проведет чемпионат мира на высочайшем уровне"

Полузащитник "Зенита" Жулиану выразил уверенность в том, что Россия успешно проведет чемпионат мира 2018 года. По словам игрока сборной Бразилии, их национальная команда подойдет к турниру в оптимальном состоянии.

– Россия делает все, чтобы провести чемпионат мира на высоком уровне, – приводит Goal слова Жулиану. – Строятся современные и красивые стадионы, в городах улучшается транспортная система. Уверен, чемпионат мира пройдет на высочайшем уровне.

Я немного говорю по-русски. Не думаю, что моим партнерам по бразильской сборной понадобится говорить на русском языке во время чемпионата мира. У нас еще есть год, чтобы подготовиться к этому турниру. Считаю, что наша национальная команда находится на правильном пути. Мы уже сделали первый шаг и прошли квалификацию. Есть еще много вещей, которые необходимо улучшать, но я уверен, что все получится.