Жулиану: "Отобраться на ЧМ-2018 первыми – это просто здорово"

Летом 2018 года лидер клуба "Зенита" Жулиану, возможно, станет единственным представителем РФПЛ в составе одного из главных фаворитов чемпионата мира – сборной Бразилии, которая первой отобралась на турнир. Он подчеркнул в интервью "СЭ", что команда кардинально изменилась по ходу отборочного турнира.

– Примите поздравления – Бразилия первой вышла на чемпионат мира.

– Спасибо, но все-таки второй.

– ?

– Первой стала Россия (улыбается). Нам же хотелось завоевать путевку на ЧМ-2018 как можно скорее. Вы знаете, что на определенном этапе турнира в нашей команде произошли серьезные перемены, сменился главный тренер. После этого значительно улучшились и обстановка, и игра – пошли победы. Ну а отобраться первыми – это просто здорово.

– А ведь после плохого старта пошли разговоры, что Бразилия в кризисе и впервые в истории может не попасть на чемпионат мира.

– Начали мы действительно неважно. Был момент, когда нас нещадно критиковали болельщики, пресса, специалисты. Да и внутри коллектива обстановка сложилась не лучшая. Тем ценнее, что по ходу турнира мы смогли кардинально измениться. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Жулиану